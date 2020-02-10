Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются СБР ограничен в правах с 2017 года.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, как идет процесс восстановления прав организации в Международном союзе биатлонистов.

«Я не вижу конструктивной работы, – приводит слова Драчева корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов. – С каждым приездом рабочей группы наши долги увеличиваются. В октябре сначала шла речь о 150 тыс. евро, теперь – о 356 тыс., и не очень понятно, по каким причинам. Скоро в общей сложности мы будем должны один миллион евро. Так не может продолжаться, мы должны идти навстречу друг другу».

Напомним, что СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

В ноябре 2018 года была создана рабочая группа по восстановлению, в которую вошли представители IBU, СБР, РУСАДА и Олимпийского комитета России (ОКР).

После этого IBU составил список из 12 критериев для восстановления СБР. Они разделены на четыре пункта: финансовая часть, тестирование на допинг, образовательная часть, работа с командой и тренерами.