Владимир Драчев: Мы находимся в постоянном контакте с биатлонистками по допинговым делам в CAS Зайцева, Романова и Вилухина в 2017 году были пожизненно дисквалифицированы МОК.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что федерация будет поддерживать биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину по допинговым делам в Спортивном арбитражном суде (CAS).

– Мы на контакте все время, все знаем и двигаемся вместе с ними, но пока этот вопрос стоит отдельно и без выхода информации. В марте кто-то поедет в CAS, но будем после чемпионата мира об этом думать и решать, – цитирует Драчева News.ru.

Напомним, что Зайцева, Романова и Вилухина в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит дела российских биатлонисток 2 и 3 марта.