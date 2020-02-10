Владимир Драчев: Мы находимся в постоянном контакте с биатлонистками по допинговым делам в CAS

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, что федерация будет поддерживать биатлонисток Ольгу Зайцеву, Яну Романову и Ольгу Вилухину по допинговым делам в Спортивном арбитражном суде (CAS).
– Мы на контакте все время, все знаем и двигаемся вместе с ними, но пока этот вопрос стоит отдельно и без выхода информации. В марте кто-то поедет в CAS, но будем после чемпионата мира об этом думать и решать, – цитирует Драчева News.ru.
Напомним, что Зайцева, Романова и Вилухина в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрит дела российских биатлонисток 2 и 3 марта.
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай Панарин промолчал. «Рейнджерс» спасли Бучневич и Шестеркин Состоявшийся пятого февраля очередной игровой день НХЛ составлял из себя всего два матча. 06.02.2020 07:45 Хоккей Трофименко Кирилл Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий Артем Дзюба: Перед новым годом звонили от Моуринью. «Зенит» не отпустил Приводим выдержки из интервью лидера сборной России и питерского клуба телеканалу «Россия-24». 09.02.2020 20:02 Футбол «Детский сад» на Шведских играх: стратегия или утопия? В четверг сборная России матчем с финнами в Хельсинки стартует на третьем этапе Евротура – Шведских играх. 05.02.2020 20:15 Хоккей Домрачев Владислав, Иванов Сергей Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге В качестве доказательств – пары марихуаны, кокаиновый поцелуй, мясо кабана и другие нелепости. И все это сработало! 28.01.2020 23:00 Бокс Иванова Дарья «Детские ошибки». Наши упустили победу над чехами за секунду до финальной сирены Сборная России трижды вела в счете, но позволила себя догнать. В овертайме наши получили численное преимущество, на последних секундах упустили супермомент и проиграли по буллитам (3:4Б), заняв последнее место на шведском этапе Евротрура. 09.02.2020 17:37 Хоккей Домрачев Владислав Соболев помог «Спартаку» снова стать королем Дохи Гол новобранца помог красно-белым вырвать волевую победу у «Партизана» и второй год подряд выиграть зимний межсезонный турнир в Катаре. 08.02.2020 16:29 Футбол Мощенко Захар