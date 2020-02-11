Анфиса Резцова: Тихонов мутил воду в сборной В гостях у «Советского спорта» побывала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова.

- Если вернуться к причинам неудач, вы сказали, что, возможно, спортсмены мало тренируются.

- Думаю, одна из причин – разрушена вся система подготовки. Возможно, нужны какие-то изменения в тренерском штабе. Думаю, время Хованцева (главный тренер сборной России. – Прим. ред.) прошло. Он всю жизнь тренировал пацанов. Его вязли в свое время специально готовить к Олимпиаде в Сочи Светлану Слепцову. Он никогда с девушками не работал, а это все другое – психология, физиология. Тренеру нужно время, чтоб перестроится, а у Хованцева было на все полгода.

- Кого бы вы назначили тренером сборной, будь ваша воля?

- Позвала бы Владимира Аликина. Он в свое время работал с ребятами и давал результат. Я с ним перед Играми в Сочи разговаривала, Володя ответил, что пока в правлении Александр Тихонов, он в сборную не вернется. Тихонов настолько мутил воду в команде.