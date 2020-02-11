Анфиса Резцова: Тихонов мутил воду в сборной

- Если вернуться к причинам неудач, вы сказали, что, возможно, спортсмены мало тренируются.
- Думаю, одна из причин – разрушена вся система подготовки. Возможно, нужны какие-то изменения в тренерском штабе. Думаю, время Хованцева (главный тренер сборной России. – Прим. ред.) прошло. Он всю жизнь тренировал пацанов. Его вязли в свое время специально готовить к Олимпиаде в Сочи Светлану Слепцову. Он никогда с девушками не работал, а это все другое – психология, физиология. Тренеру нужно время, чтоб перестроится, а у Хованцева было на все полгода.
- Кого бы вы назначили тренером сборной, будь ваша воля?
- Позвала бы Владимира Аликина. Он в свое время работал с ребятами и давал результат. Я с ним перед Играми в Сочи разговаривала, Володя ответил, что пока в правлении Александр Тихонов, он в сборную не вернется. Тихонов настолько мутил воду в команде.
Александр Шеховцов: Летом Кудряшов перейдет в «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ» Федор Кудряшов быстро осваивается в своей новой команде - «Антяльяспоре». 10.02.2020 21:00 Футбол Августин Александр По схеме «3-3» и с Логиновым в воротах. Какой будет мужская сборная России на ЧМ Представляем состав мужской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете. 19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в Поклюке Норвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке. 23.01.2020 19:00 Биатлон Чикирис Олег Дмитрий Селюк: Кокорин не перейдет в «Арсенал», Месси не покинет «Барселону» Несколько дней назад один из лидеров тульского клуба Сергей Ткачев заявил нашему изданию, что в «Арсенале» были бы рады видеть Александра Кокорина. 11.02.2020 12:00 Футбол Григорьевская Юлия Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль