Анфиса Резцова: Похоже, наши не совсем готовы физически В гостях у «Советского спорта» побывала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова.

- Глава СБР Владимир Драчев ожидает, что наши биатлонисты завоюют три медали на чемпионате мира. Реальные ожидания?

- Мы все надеемся и верим, но в реальности мы можем рассчитывать на медали только в эстафетах.

- То есть, если в женской эстафете девушки отстреляют на ноль, то медаль будет?

- Не факт. Мы знаем, как Миронова или Старых стреляли без промаха, а до подиума не дотянули. Они очень много проигрывают ходом, вот в чем проблема. Если б проигрывали хотя бы 30 секунд, могли бы побороться за пьедестал. А когда отстают на две минуты, о чем тут говорить. И еще есть одна проблема – все очень плохо бегут финишный круг.

Я, когда стреляла на ноль, на финише из последних сил рвала все жилы, но никому не уступала. А сейчас девчонки еле-еле догребают до финиша, и за чертой падают без сил.

- В чем дело?

- Значит, не совсем готовы физически. Думаю, в подготовительный период объем работы проделали далеко не запредельный.