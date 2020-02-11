Анфиса Резцова: Зачем на Большунова надевать винтовку? У него в лыжах все хорошо В гостях у «Советского спорта» побывала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова.

- Почему у нас биатлонисты не бегут, а лыжники бегут?

- Знаю, биатлонисты сейчас обращаются к лыжникам за советом, но что уж там они между собой решают – не знаю.

- Не практикуются ли совместные сборы?

- Нет, такого не было. Потому что и этапы Кубка мира в разных местах, да и летом состыковаться не получается.

- А если на Александра Большунова (лидер Кубка мира по лыжным гонкам. – Прим. ред.) надеть винтовку?

- Это не показатель. Был ведь Сергей Чепиков, который пытался из биатлониста стать лыжником. Даже бронзу один раз завоевал. Но это единичный случай. Зачем лыжнику надевать винтовку, если он себя неплохо в лыжах проявляет?