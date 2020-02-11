Анфиса Резцова: В конфликте Губерниева и Вяльбе, я на стороне Елены

- В прошлом году возник конфликт между Дмитрием Губерниевым и Еленой Вяльбе, которая не хотела, чтобы он комментировал лыжные гонки. На чьей стороне вы?
- Я на стороне Елены, потому что Губерниев просто мешает работе спортсменов и тренеров. Есть у тебя биатлон, вот его и комментируй, если тебя там уважают. Вяльбе не нуждается в Губерниеве.
- Но как же зрители?
- А что зрители? Они у лыжных гонок свои. И они, кстати, Вяльбе за это не осуждают.
- Но в плане популяризации биатлона Губерниев все же большое дело сделал, не так ли?
- Ну сделал и сделал. Лыжным гонкам не нужна лишняя реклама. Лыжники создают популярность своими результатами.
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