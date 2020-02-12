Губерниев поддержал тренеров сборной России перед стартом чемпионата мира - Советский спорт
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12 февраля 2020 12:56БиатлонНечаев Юрий

Губерниев поддержал тренеров сборной России перед стартом чемпионата мира

Турнир стартует 13 февраля.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал тренеров сборной России по биатлону.

«Про тренеров биатлонной сборной молвить хочу. Многие критикуют, дескать, слабые они, наставники. Все не так и все не то. Но какой смысл сейчас об этом говорить? За день до старта чемпионата мира? Именно биатлонный мундиаль всегда был мерилом успеха. Разговоры в пользу бедных бессмысленны. Турнир в Италии все покажет! Я сейчас тренеров хочу поддержать, уволить их всегда успеют! Вперед, Хованцев, Норицын, Белозеров! Вперед!», - написал Губерниев в Telegram.

В нынешнем сезоне российские биатлонисты установили антирекорд, проведя 26 гонок подряд на Кубке мира без призовых мест.

В общем зачете лучшим из российских спортсменов является Александр Логинов, занимающий шестую позицию. У женщин Светлана Миронова расположилась на 18-м месте.

В зачете Кубка наций мужская сборная России занимает четвертую строчку, женская – пятую.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).

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