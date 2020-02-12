Олле Далин: Будем тестировать на допинг всех призеров чемпионата мира по биатлону в Антхольце Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что все призеры чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце будут проверены на допинг.

- У нас очень обширная антидопинговая программа, которая включает и внесоревновательное тестирование. Разумеется, она будет распространяться и на чемпионат мира. Как обычно, мы будем тестировать всех призеров и еще пару спортсменов, которые будут выбраны случайным образом, - передает слова Далина ТАСС.

Добавим, что чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля, а на турнире будут разыграны медали в 12 дисциплинах.