Сергей Тарасов: Почему за все платит СБР, а Минспорта ни при чем?

Вице-президент СБР, олимпийский чемпион Сергей Тарасов – об ответственности Минспорта.
– Владимир Драчев на недавней пресс-конференции назвал причины неудач наших биатлонистов. Теперь причины устранены – лыжи, патроны и смазочные материалы заменили, стволы на некоторых винтовках тоже поменяли. Названные президентом СБР проблемы нам действительно мешали показывать хорошие результаты?
– Конечно, эти проблемы с патронами, винтовками, лыжами, парафинами в этом сезоне явно просматривались. Хорошо, что федерация лыжных гонок нам помогла с лыжами, со шлифт-машиной, но это все не от хорошей жизни, а от недостатка финансирования Союза биатлонистов России. Вот и приходится выкручиваться.
Не понимаю, почему за все должно платить новое руководство СБР? Все эти допинговые дела, когда были? А все эти спортсмены-нарушители числились на ставках в Министерстве спорта. Они приносили медали, а чиновники Минспорта и Центра спортивной подготовки получали за это награды и премии. А теперь всю ответственность переложили на Союз биатлонистов России.
Полностью интервью с Тарасовым читайте в четверг на сайте «Советского спорта».
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