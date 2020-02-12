Анна Богалий: Стыдно, что столько негатива вокруг биатлона, но нужно верить в команду Двукратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о перспективах сборной России на чемпионате мира.

Завтра 13 февраля в итальянском Антхольце-Антерсельве начнется 54-й чемпионат мира по биатлону. Своими ожиданиями от сборной России поделилась двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

«Мне стыдно, что у нас столько негатива вокруг биатлона и что так часто смешим народ, – заявила Богалий в интервью «Российской газете». – Кто-то уже не смотрит биатлон из-за всего, что происходит вокруг.

Но я призываю верить в команду и делать для ее успеха то, что в наших силах, чтобы и биатлон становился лучше, и ребята подрастали. И первая команда сейчас на чемпионате мира будет стараться проявить все свои лучшие качества. Поверьте, никто не хочет выступить плохо.

И многое для биатлона зависит от руководства, поэтому хочу пожелать Владимиру Драчеву стойкости и думать больше все же о нынешнем чемпионате мира, а не о лете. А все ребята на чемпионате мира выйдут и выложатся на сто процентов».

Богалий дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр в эстафетах в составе сборной России в 2006 и 2010 годах.

Прошлый раз россияне завоевали награду на этапе Кубка мира 14 декабря, когда в австрийском Хохфильцене женская команда завоевала серебряную награду в эстафете, а Александр Логинов финишировал на втором месте в гонке преследования. Российские биатлонисты провели 26 гонок подряд без попадания в топ-3, установив новый антирекорд сборной.

Откроет программу чемпионата мира смешанная эстафета, которая начнется завтра 13 февраля в 16:45 по московскому времени. Соревнования в Антхольце-Антерсельве продлятся до 23 февраля.