Логинов отказался общаться с прессой до конца чемпионата мира Сегодня в Антхольце (Италия) стартует чемпионат мира по биатлону.

Российский биатлонист Александр Логинов не будет общаться с представителями СМИ до конца чемпионата мира.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

В прошлом году спортсмен также отказался от общения с прессой на время мирового первенства. На ЧМ-2019 Логинов завоевал две медали: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.

В текущем сезоне россиянин занимает шестое место в общем зачете Кубка мира.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля. Сегодня на турнире состоится смешанная эстафета. Гонка начнется в 16:45 мск.