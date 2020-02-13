Анфиса Резцова: Фуркад никогда не достигнет того, чего достигла зря Ранее французский биатлонист заявил, что у трехкратной олимпийской чемпионки «старческий маразм».

Заочный обмен репликами между Анфисой Резцовой и Мартеном Фуркадом начался с того, что трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонка и биатлоне заявила, что многие зарубежные спортсмены получают медицинскую поддержке.

Фуркад у себя в твиттере написал: «К счастью, не у всех бывших атлетов появляется старческий маразм. У Резцовой он есть».

Вот как отреагировала на это Резцова:

«Ничего себе! – цитирует бывшую спортсменку «РИА Новости». – Хочу сказать, что он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трехкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел».

Резцова стала первой спортсменкой в истории, завоевавшей олимпийские золотые медали в двух видах спорта. В 1988 году она выиграла в Калгари стала чемпионкой лыжной эстафете, а четырьмя годами позже в Альбервилле завоевала золото в спринтерской биатлонной гонке. Также россиянка дважды выигрывала Кубок мира по биатлону и трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам.

31-летний Фуркад является пятикратным олимпийский чемпион. Француз выиграл 11 золотых медалей на чемпионатах мира, а также семь раз выигрывал Кубок мира.