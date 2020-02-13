Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ, россияне – шестые В Италии стартовал чемпионат мира по биатлону.

В Анхольце-Антерсельве стартовал 54-й чемпионат мира по биатлону. В первый день соревнований состоялась смешанная эстафета. Женщины на своих этапах бежали по 6 км, а мужчины – по 7,5 км.

Первое золото на ЧМ-2020 завоевала сборная Норвегии (Марте Рейселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе). Норвежцы преодолели четыре этапа за 1:02:27,7, использовав 7 дополнительных патронов.

Серебро у сборной Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш). Итальянцы проиграли победителям 15,7 секунды при шести дополнительных выстрелах.

Бронзу завоевали чешские биатлонисты (Ева Кристейн-Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец и Михал Крчмарж) – +30,8 (0+2).

У сборной России – шестое место. За российскую команду выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев, Александр Логинов. Россияне использовали 8 дополнительных патронов, проиграв норвежцам 59,4 секунды.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Смешанная эстафета 4х6 км

Стрельба Ход Финиш 1 Норвегия 0+7 (0+1 0+2 0+2 0+2) 2 (+8,8) 1:02.27,7 2 Италия 0+6 (0+2 0+2 0+0 0+2) 4 (+32,5) +15,6 3 Чехия 0+2 (0+1 0+0 0+0 0+1) 10 (+59,6) +30,8 4 Германия 1+10 (0+3 1+3 0+2 0+2) 1 (54.18,6) +49,2 5 Украина 1+7 (0+0 0+2 0+2 1+3) 11 (+1.03,6) +56,1 6 Россия 0+8 (0+3 0+1 0+4 0+0) 9 (+58,8) +59,4 7 Франция 1+9 (1+5 0+3 0+1 0+0) 6 (+37,6) +1.08,6

Сборная России по этапам