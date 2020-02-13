Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ, россияне – шестые - Советский спорт
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13 февраля 2020 17:56БиатлонШарафудинов Виктор

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ, россияне – шестые

В Италии стартовал чемпионат мира по биатлону.

В Анхольце-Антерсельве стартовал 54-й чемпионат мира по биатлону. В первый день соревнований состоялась смешанная эстафета. Женщины на своих этапах бежали по 6 км, а мужчины – по 7,5 км.

Первое золото на ЧМ-2020 завоевала сборная Норвегии (Марте Рейселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе). Норвежцы преодолели четыре этапа за 1:02:27,7, использовав 7 дополнительных патронов.

Серебро у сборной Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш). Итальянцы проиграли победителям 15,7 секунды при шести дополнительных выстрелах.

Бронзу завоевали чешские биатлонисты (Ева Кристейн-Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец и Михал Крчмарж) – +30,8 (0+2).

У сборной России – шестое место. За российскую команду выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев, Александр Логинов. Россияне использовали 8 дополнительных патронов, проиграв норвежцам 59,4 секунды.

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Смешанная эстафета 4х6 км

Стрельба

Ход

Финиш

1

Норвегия

0+7 (0+1 0+2 0+2 0+2)

2 (+8,8)

1:02.27,7

2

Италия

0+6 (0+2 0+2 0+0 0+2)

4 (+32,5)

+15,6

3

Чехия

0+2 (0+1 0+0 0+0 0+1)

10 (+59,6)

+30,8

4

Германия

1+10 (0+3 1+3 0+2 0+2)

1 (54.18,6)

+49,2

5

Украина

1+7 (0+0 0+2 0+2 1+3)

11 (+1.03,6)

+56,1

6

Россия

0+8 (0+3 0+1 0+4 0+0)

9 (+58,8)

+59,4

7

Франция

1+9 (1+5 0+3 0+1 0+0)

6 (+37,6)

+1.08,6

Сборная России по этапам

1 (лежа)

Место

2 (стоя)

Место

Ход

Финиш

1

Старых

0+0

8 (+6,7)

0+3

14 (+33,4)

13 (+32,3)

14 (+52,5)

2

Юрлова-Перхт

0+1

13 (+48,2)

0+0

9 (+48,1)

12 (+41,6)

9 (+59,2)

3

Елисеев

0+3

10 (+1.19,0)

0+1

9 (+1.06,9)

8 (+13,8)

9 (+1.14,1)

4

Логинов

0+0

7 (+1.19,0)

0+0

6 (+1.03,3)

2 (+2,5)

6 (+59,4)

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