Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на ЧМ, россияне – шестые

В Анхольце-Антерсельве стартовал 54-й чемпионат мира по биатлону. В первый день соревнований состоялась смешанная эстафета. Женщины на своих этапах бежали по 6 км, а мужчины – по 7,5 км.
Первое золото на ЧМ-2020 завоевала сборная Норвегии (Марте Рейселанд, Тириль Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе). Норвежцы преодолели четыре этапа за 1:02:27,7, использовав 7 дополнительных патронов.
Серебро у сборной Италии (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш). Итальянцы проиграли победителям 15,7 секунды при шести дополнительных выстрелах.
Бронзу завоевали чешские биатлонисты (Ева Кристейн-Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец и Михал Крчмарж) – +30,8 (0+2).
У сборной России – шестое место. За российскую команду выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев, Александр Логинов. Россияне использовали 8 дополнительных патронов, проиграв норвежцам 59,4 секунды.
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Смешанная эстафета 4х6 км
Стрельба
Ход
Финиш
1
Норвегия
0+7 (0+1 0+2 0+2 0+2)
2 (+8,8)
1:02.27,7
2
Италия
0+6 (0+2 0+2 0+0 0+2)
4 (+32,5)
+15,6
3
Чехия
0+2 (0+1 0+0 0+0 0+1)
10 (+59,6)
+30,8
4
Германия
1+10 (0+3 1+3 0+2 0+2)
1 (54.18,6)
+49,2
5
Украина
1+7 (0+0 0+2 0+2 1+3)
11 (+1.03,6)
+56,1
6
Россия
0+8 (0+3 0+1 0+4 0+0)
9 (+58,8)
+59,4
7
Франция
1+9 (1+5 0+3 0+1 0+0)
6 (+37,6)
+1.08,6
Сборная России по этапам
1 (лежа)
Место
2 (стоя)
Место
Ход
Финиш
1
Старых
0+0
8 (+6,7)
0+3
14 (+33,4)
13 (+32,3)
14 (+52,5)
2
Юрлова-Перхт
0+1
13 (+48,2)
0+0
9 (+48,1)
12 (+41,6)
9 (+59,2)
3
Елисеев
0+3
10 (+1.19,0)
0+1
9 (+1.06,9)
8 (+13,8)
9 (+1.14,1)
4
Логинов
0+0
7 (+1.19,0)
0+0
6 (+1.03,3)
2 (+2,5)
6 (+59,4)