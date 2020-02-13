Павел Ростовцев: У сборной России будет четыре медали на чемпионате мира Трехкратный чемпион мира оценил шансы национальной команды завоевать награды в Антхольце-Антерсельве.

В интервью News.ru трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев, занимающий должность министра спорта Красноярского края, рассказал о том, чего ждет от российской сборной на 54-м чемпионате мира.

«В личных гонках вы на кого рассчитываю на Логинова и Старых. Ирина боец по характеру. Ей пришлось пройти через многие сложности, и она не сломалась.

Не думаю, что спортсмены обратили внимание на слова Драчева о том, что не следует ждать медалей. Они живут своей жизнью, готовятся и стараются показать максимум своих возможностей на главном старте сезона. Абсолютно уверен, что на чемпионате мира в Антерсельве у нас будет медаль. Я думаю, что их будет целых четыре».

По итогам смешанной эстафеты первые медали ЧМ-2020 достались сборным Норвегии, Италии и Чехии. Норвежцы выиграли золото, итальянцы – серебро, а чехи – бронзу.

Сборная России показала шестой результат, проиграв победителям 59,6 секунды.

Завтра 14 февраля состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало в 16:45 по московскому времени.