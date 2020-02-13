М. Фуркад – о заявлении Резцовой: Поговорю со своим адвокатом по этому поводу Ранее трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что определенные препараты помогают побеждать норвежским и французским биатлонистам, в числе которых Фуркад.

Один из лучших биатлонистов мира Мартен Фуркад опроверг заявление Анфисы Резцовой об употреблении препаратов, которые помогают достичь высоких результатов.

«Я был очень расстроен высказыванием Резцовой и поговорю со своим адвокатом по этому поводу. Могу ответственно заявить, что не принимаю ни допинга, ни каких-то препаратов по медицинским показателям. У меня нет терапевтического исключения, я сдаю много тестов и соревнуюсь чисто», – цитирует француза News.ru.