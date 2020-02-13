Владимир Драчев: Результат чуть-чуть разочаровал, нашим нужно было работать над стрельбой Президент Союза биатлонистов России прокомментировал результат команды в смешанной эстафете.

Сборная России показала шестой результат в смешанной эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце-Антерсельве с отставанием от победителей норвежцев в 59,6 секунды, использовав при этом восемь дополнительных патронов. За российскую команду выступали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Этот результат в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал глава СБР Владимир Драчев:

«Результат чуть-чуть разочаровал. Нашим нужно было работать над стрельбой, восемь дополнительных патронов… Только Логинов чисто прошел. Стрельба разочаровала, по три запасных брать – негоже. Все шли в среднем режиме, от девушек мы не ждали лидирующих ног.

Готовность Логинова и Елисеева? Саша в хорошей форме, а Матвей… Стрельба разочаровала, он умеет стрелять и должен стрелять без штрафов. Мы ждали сюрпризов, вот Чехия и показала.

Всегда настраиваемся на попадание в призы, тем более в эстафетах. Нареканий или собраний в сторону спортсменов не будем проводить, чемпионат мира очень длинный, хватит всем».

Первые медали ЧМ-2020 достались сборным Норвегии, Италии и Чехии. В смешанной эстафете норвежцы выиграли золото, итальянцы – серебро, а чехи – бронзу.

Завтра 14 февраля состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало в 16:45 по московскому времени.

Чемпионат мира по биатлону продлится до 23 февраля.