Круглов – о перспективах россиян на ЧМ в Антхольце: Надо ставить выполнимые задачи В пятницу, 14 февраля пройдет женская спринтерская гонка. Начало – в 16:45 мск.

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

«Мне кажется, что надо ставить выполнимые задачи, которые основываются на базовых объективных показателях. Наша команда начала сезон неплохо, но потом начался провал. Сейчас главное перечеркнуть все, что было до этого, и стабилизировать свое психологическое состояние», – цитирует Круглова News.ru.

Соревнования в Италии начались в четверг, 13 февраля. Программу турнира открыла смешанная эстафета, где победу одержала сборная Норвегии.