Круглов – о перспективах россиян на ЧМ в Антхольце: Надо ставить выполнимые задачи

Четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
«Мне кажется, что надо ставить выполнимые задачи, которые основываются на базовых объективных показателях. Наша команда начала сезон неплохо, но потом начался провал. Сейчас главное перечеркнуть все, что было до этого, и стабилизировать свое психологическое состояние», – цитирует Круглова News.ru.
Соревнования в Италии начались в четверг, 13 февраля. Программу турнира открыла смешанная эстафета, где победу одержала сборная Норвегии.
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