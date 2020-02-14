Екатерина Юрлова-Перхт: На стрельбу повлиял очень порывистый ветер Российская биатлонистка объяснила причины неудачного выступления в спринте.

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антцхольце-Антерсельве никто из российских спортсменок не попал в лучшую 20-ку. Екатерина Юрлова-Перхт показала 21-й результат.

О причинах неудачи Екатерина рассказала в интервью телеканалу «Матч ТВ»:

«Сегодня очень порывистый ветер. Он постоянно менял свое направление, это также повлияло на мою стрельбу стоя, потому что тренеры по дистанции говорили, что нужно прижиматься ближе к концу стрельбища. Однако о даже там чувствовались эти толчки ветра, поэтому получились два досадных промаха. То же самое было на «лежке», четыре выстрела прошли хорошо, но последний…

Пошел сильный порыв, я просто не среагировала, довольно-таки большой вылет получился. На пристрелке такого не было, в особенности в первой серии, отмечали, что возможны резкие порывы, но в принципе, когда я пришла на «лежку», всё было так же стабильно, как на пристрелке, не считая последнего выстрела.

Состояние рабочее. Сегодня тоже стоит особую благодарность сказать сервис-бригаде, потому что, несмотря на сложные погодные условия, лыжи везде работали замечательно, потому что трасса совершенно разная везде: где-то глянец как стекло, где-то в лесу сухой снег, на каких-то участках, например под мостиками, сырой снег, но нигде не было проблем со скольжением.

Ожидала ли, что буду в хорошей форме на турнире? Я всегда надеюсь на лучшее».

Золотая медаль по итогам спринтерской гонки досталась норвежке Марте Ройселанд. Серебро выиграла американка Сюзан Данкли, бронзу – чешка Луция Харватова.

Юрлова-Перхт с тремя промахами проиграла Ройселанд 1 минуту и 3,6 секунды.

По итога спринта будет сформирован стартовый порядок в гонке преследования, которая пройдет в воскресенье 16 февраля.

Завтра 15 февраля на чемпионате мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка.