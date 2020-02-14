Максим Кугаевский: Странно слышать о том, что Юрлова показала хороший ход, а Старых – нет

– Сегодня было много комментариев о хорошем ходе Екатерины Юрловой и плохом Ирины Старых. Это странно, потому что разница в отставании ходом у них 10 секунд. А как же объективность? Такое впечатление, что многие эксперты, высказывая свое мнение, были предвзяты, — заявил Кугаевский корреспонденту News.ru.
Золотая медаль по итогам спринтерской гонки досталась норвежке Марте-Ульсбю Ройселанн. Серебро выиграла американка Сьюзан Данкли, бронзу – чешка Люси Харватова.
Старых с четырьмя промахами проиграла победительнице 1 минуту и 57,1 секунды, финишировав на 53-м месте. При этом она показала 26-й ход среди всех спортсменок (+1.00,9). Юрлова-Перхт, завершив гонку на 21-й строчке, прошла дистанцию с 13-м ходом (+50,0).
Завтра 15 февраля в рамках чемпионата мира состоится мужская спринтерская гонка.
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