СМИ: Российская биатлонистка Слепцова признана виновной в нарушении антидопинговых правил Спортсменка завершила карьеру в 2017 году.

Российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Спортсменка наказана за использование запрещенной субстанции в нарушение статьи 2.2 антидопинговых правил Международного союза биатлонистов, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Слепцова объявила о завершении карьеры в 2017 году, однако двухлетняя дисквалификация будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

Результаты 33-летней спортсменки с марта 2013 года будут аннулированы.

Напомним, Слепцова является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете, чемпионкой мира 2009 года в эстафете, бронзовым призером мирового первенства 2008 года в смешанной эстафете.