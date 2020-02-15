Олле Далин: Первоначально долг СБР по допинговым вопросам составлял около 700 тысяч евро

– Нужно полностью оплатить все расходы. Появились дополнительные расходы в вопросе антидопинга. Их необходимо компенсировать СБР, чтобы вернуться в ряды полноправных членов IBU. На первоначальном уровне этот долг составлял около 700 тысяч евро, но затем эта сумма немного выросла, – цитирует Далина News.ru.
Также президент отметил, что рабочая группа его организации 5 февраля встречалась с представителями СБР в Москве и подготовила отчет, который будет заслушан на заседании СБР 17 февраля.
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