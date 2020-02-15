Иржи Гамза: Российский биатлон всегда был очень значим для нас Сегодня Светлана Слепцова и Евгений Устюгов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Вице-президент Международного союза биатлонистов Иржи Гамза считает, что российскому биатлону пора окончательно закрыть все проблемы с допингом.

«Мы хотим помогать российскому биатлону, он всегда был очень значим для нас, но сначала надо решить все старые проблемы, а потом обсуждать, как жить дальше. Мы ждем решения по олимпийскому комитету России и Русада. После слушания в CAS станет понятно, что произойдет с российским спортом, а не только с биатлоном», - рассказал Гамза в интервью News.ru.

Напомним, 9 декабря 2019 года исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA, российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.