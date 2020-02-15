Леонид Тягачев: Устюгов достойно и честно выиграл Олимпиаду

– Устюгов достойно и честно выиграл Олимпиаду! Строят подставу спустя столько лет, это необъективно, я не согласен с этим решением. Можно поднять Олимпийские игры, когда Китай не был силен, но выиграл игры. Это тоже можно отнести к тому, что всех надо проверять, и говорить, что это несправедливо. Нужно объединиться всем нашим органам. Наш президент говорил, что мы сильны! В шестнадцатилетнем возрасте выигрываем в фигурном катании! А Устюгов выиграл красиво, мы с эти не можем не согласиться! Лишились первого места в медальном зачете? Спустя десять лет кто будет говорить, первые мы или вторые? Сейчас идет такая атака на нас, которая говорит, чтобы мы жестче защищались, и имели свою секретную базу, – цитирует Тягачева Sport24.ru.
Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.
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