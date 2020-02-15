Логинов и Латыпов выступят в индивидуальной гонке на чемпионате мира Соревнования проходят с 13 по 23 февраля в Антерсельве (Италия).

Тренерский штаб сборной России определился с двумя из четырех участников индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце. Как сообщил ТАСС старший тренер команды Сергей Белозеров, в соревновании примут участие Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Еще два российских участника будут объявлены позднее. Напомним, что индивидуальная гонка состоится 19 февраля.