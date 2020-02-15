Александр Логинов: Залог хорошего результата – чистая стрельба Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

- Я думаю, что залог хорошего результата - чистая стрельба. Да, я был в выигрышной ситуации, так как знал время Кентена и Мартена. Но в Антхольце финишный круг всегда дается сложно. Это не зависит от того, знаешь ты результаты соперников или нет, - цитирует Логинова «Матч ТВ».

Напомним, что Логинов преодолел 10 километров за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), замкнул тройку лучших еще один представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).