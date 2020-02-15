Себастьян Самуэльссон: Не поздравлю Логинова, его выступление на ЧМ – простая формальность Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

- Вся допинговая система работает плохо. Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона.

У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать, - передает слова Самуэльссона «Чемпионат».

Напомним, что Логинов преодолел 10 километров за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), замкнул тройку лучших еще один представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).