Йоханнес Бе: Логинов не заслуживает того, чтобы находиться на чемпионате мира Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

- Логинов не заслуживает того, чтобы находиться здесь. А на фоне всего, что мы все знаем и его слабых гонок, которые он показал в этом году, этот результат кажется немного странным, - цитирует Бе NRK.no.

Напомним, что норвежец занял в гонке пятое место, допустив на дистанции один промах и уступив российскому биатлонисту 23.9 секунды. Логинов преодолел 10 километров за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), замкнул тройку лучших еще один представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).