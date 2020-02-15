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Тарьей Бе: Считаю победу Логинова немного нечестной по отношению к нам - Советский спорт
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15 февраля 2020 19:11Биатлон

Тарьей Бе: Считаю победу Логинова немного нечестной по отношению к нам

Норвежский биатлонист Тарьей Бе прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.

- Первое, что приходит в голову, сложно быть четвертым в гонке, когда золото забирает тот, кто раньше уже принимал допинг. Я считаю, что это немного нечестно по отношению к нам, соревнующихся честно.

Сегодня мы получили олимпийские бронзовые медали, потому что раньше они нас обманули, но вечером я потерял бронзовую медаль чемпионата мира из-за этого же. Это ужасно, но мы не можем исключить результат Логинова, тем не менее, мы немного отпразднуем сегодня вечером.

- Спустя шесть лет надеешься получить еще одну медаль по почте?
- Нет, это не то, о чем мы сейчас говорим. Это не имеет ничего общего с тем, что Логинов делает сейчас. Он определенно чист, но раньше его ловили на допинге. Сегодня мы рассчитывали на норвежско-французское противостояние, а потом появляется этот русский и вмешивается.

- Вы как и Йоханнес задаете себе вопрос: «Где он был весь год, тогда он приходит сюда и делает это»?
- Это не то, о чем я сейчас думаю. Мы доказали, что Логинов - мошенник, а я не уважаю людей, которые обманывают, - цитирует Бе NRK.no.

Напомним, что норвежец занял в гонке четвертое место, уступил российскому биатлонисту 22.5 секунды. Логинов преодолел 10 километров за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), замкнул тройку лучших еще один представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).

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