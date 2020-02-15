Мартен Фуркад: Логинову надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 февраля 2020 21:15Биатлон

Мартен Фуркад: Логинову надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, как Логинов может завоевать доверие биатлонной семьи после допинга.

- Когда меня спрашивают про допинг, то все ждут, что я буду делать громкие заявления, потому что все знают, насколько важна эта тема для меня. И я хочу говорить на эту тему откровенно, чтобы не показаться еще глупее, чем кто-то ожидает. Я считаю, что надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед, - цитирует Фуркада ТАСС.

Напомним, что в субботу 28-летний Логинов выиграл золото чемпионата мира в Антхольце в спринтерской гонке. Фуркад по итогам гонки занял третье место, уступил победителю 19,5 секунды.

Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Тарасов: В успех в смешанной эстафете не верю Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о предстоящем ЧМ-202 по биатлону 13.02.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Александрова проиграла Бертенс и не смогла выйти в финал в Санкт-Петербурге Рыбакина победила Саккари и вышла в финал в Санкт-Петербурге Касаткина обыграла Вихлянцеву и вышла в полуфинал квалификации турнира в Дубае
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
УЕФА сурово наказал «Манчестер Сити». Финансовый Fair Play нужно было уважать По решению Европейского союза футбольных ассоциаций, английский клуб не сможет выступить в еврокубках в сезонах 2021/21 и 2021/22. 15.02.2020 00:00 Футбол Шарафудинов Виктор
С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
Новости
22:33 Хоккей Защитник «Сан-Хосе» Карлссон пропустит остаток сезона из-за травмы
22:24 Биатлон Дмитрий Малышко: Искренне надеюсь, что справедливость в деле Устюгова будет восстановлена в CAS
22:22 Футбол Гол Мане принес «Ливерпулю» 17-ю подряд победу в чемпионате
22:20 Футбол «Боруссия» (Менхенгладбах) в гостях разгромила «Фортуну»
22:16 Вольная борьба Шираев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 65 кг
21:58 Хоккей Дмитрий Квартальнов: В матче со «Спартаком» понравилась концовка третьего периода
21:54 Пляжный футбол «Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал Клубного чемпионата мира
21:44 Хоккей Олег Знарок: Много что хотел бы сказать, но не буду, может, в плей-офф что-то изменится?
21:25 Футбол «ПСЖ» в компенсированное время матча упустил победу над «Амьеном»
21:15 Биатлон Мартен Фуркад: Логинову надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед
21:10 Олимпиада Евгений Устюгов освобожден от должности главного судьи зимней Спартакиады учащихся России
20:58 Хоккей «Динамо» (Москва) в овертайме обыграло рижское «Динамо», уступая по ходу встречи в три шайбы
20:40 Биатлон Олег Матыцин: Россия готова перевернуть страницу, омраченную допинговыми скандалами последних лет
20:21 Легкая атлетика Дюплантис второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом
20:15 Лыжный спорт Рете выиграл гонку на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции, Большунов - пятый
19:58 Футбол «Ростов» не смог обыграть шведский АИК в товарищеском матче
19:56 Футбол Гол Гризманна помог «Барселоне» одержать победу над «Хетафе»
19:56 Санный спорт Катникова стала двукратной чемпионкой мира
19:46 Футбол Голы Облякова и Влашича принесли ЦСКА победу над шведским «Сириусом»
19:40 Футбол Тедеско считают основным претендентом на пост главного тренера «Герты»
В Институте физики атмосферы заявили об окончании зимы
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Итоги недели в Приморье: День Святого Валентина, голивудская погоня и новый министр
Коррупция в пиджаках: рейтинг подкупности омского чиновничества
Пипифакс депутатам, ноги школьницы и травма в детсаду: итоги недели в Карелии
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика