Мартен Фуркад: Логинову надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, как Логинов может завоевать доверие биатлонной семьи после допинга.

- Когда меня спрашивают про допинг, то все ждут, что я буду делать громкие заявления, потому что все знают, насколько важна эта тема для меня. И я хочу говорить на эту тему откровенно, чтобы не показаться еще глупее, чем кто-то ожидает. Я считаю, что надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед, - цитирует Фуркада ТАСС.

Напомним, что в субботу 28-летний Логинов выиграл золото чемпионата мира в Антхольце в спринтерской гонке. Фуркад по итогам гонки занял третье место, уступил победителю 19,5 секунды.