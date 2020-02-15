Дмитрий Малышко: Искренне надеюсь, что справедливость в деле Устюгова будет восстановлена в CAS Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал решение Международной федерации биатлона в отношении Евгения Устюгова.

«Буду лукавить, если скажу, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснется нашей эстафетной четверки.

Медали отбирают лишь на основе аналитических данных, без каких-либо серьезных доказательств, спустя 5, 7, 10 лет. Я не удивлен, что теперь ударили по нам. Но принять это невозможно.

Знаю Женю Устюгова много лет, он всегда был для меня примером, с него для меня начинался биатлон. И я ему верю. Искренне надеюсь, что справедливость будет восстановлена в CAS, как это было с другими нашими олимпийцами», - написал Малышко в своем Instagram.

Напомним, сегодня IBU официально объявил о дисквалификации Слепцовой и Устюгова. У спортсменов (или других сторон, имеющих право на апелляцию) есть 21 день для обжалования решений в Спортивном арбитражном суде (CAS). В том случае, если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия потеряет золото Олимпиады в Сочи в мужской эстафете и лишится первого места в общекомандном зачете Игр-2014.