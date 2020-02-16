Дмитрий Свищев – о золоте Логинова: Великая победа в одном из самых популярных в мире видов спорта Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал победу Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Италии.

- Великая победа в одном из самых популярных в мире видов спорта. То, что Логинов стал чемпионом мира, говорит о том, что Россия по-прежнему остается ведущей страной в зимних видах спорта и в биатлоне в частности.

Индивидуальная медаль на чемпионате мира - это то, чего вся страна ждала очень давно. И спасибо Александру, что он нам ее подарил, - приводит слова Свищева «РИА Новости» со ссылкой на пресс-служба депутата.

Напомним, что в субботу 28-летний Логинов преодолел 10 километров за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (+6,5 секунды; 1 промах), замкнул тройку лучших еще один представитель Франции Мартен Фуркад (+19,5; 0).