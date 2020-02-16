Владимир Драчев: Уровень Саши Логинова намного выше, чем у остальных наших биатлонистов - Советский спорт
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16 февраля 2020 17:21БиатлонШарафудинов Виктор

Владимир Драчев: Уровень Саши Логинова намного выше, чем у остальных наших биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России рассказал о состоянии сборной во время чемпионата мира.

Глава СБР Владимир Драчев считает, что Александр Логинов, победивший во вчерашней спринтерской гонке на чемпионате мира, намного сильнее своих товарищей по национальной команде.

«По своему уровню Саша изначально намного выше по остальных наших биатлонистов, – заявил Драчев в интервью RT. – Матвей Елисеев готов для себя очень хорошо. Просто в спринте его выкинул из шестерки один штрафной круг. У девочек в том забеге любая из четырех спортсменок могла быть очень высоко. Конечно же, обидно: так много лидеров не выдержали погодных условий, был шанс, а мы этим не воспользовались.

Нас сильно подкосил сбой, который произошел после Нового года. До этого команда великолепно прошла три этапа Кубка мира.

Мы знали заранее, что уже в самые первые дни чемпионата может возникнуть негативная ситуация по нашим спортсменам. Имею в виду объявление о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которое и было озвучено в день мужской спринтерской гонки. Соответственно, понимали, сколь тяжёлый эмоциональный прессинг может пойти на российскую команду со стороны других сборных и средств массовой информации.

Заранее ничего не знали даже тренеры. Не хотели раньше времени грузить всех лишними мыслями. Вечером накануне того, как должно было быть сделано объявление, собрал весь тренерский коллектив в отеле. Предупредил, чтобы все были морально готовы к тому, что произойдет. И сказал, что у нас нет никакого другого выхода, кроме как держаться вместе и выполнять те задачи, которые перед нами поставлены».

В данный момент в Антхольце-Антерсельве проходит мужская гонка преследования. Логинов, как победитель спринта, первым вышел на старт дистанции c перевесом в 7 секунд над французом Кентеном Фийоном-Мане.

Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай
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