Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира, у Логинова – бронза

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве завершилась гонка преследования у мужчин на 12,5 км.
Победитель спринта россиянин Александр Логинов стартовал первым с перевесом в 7 секунд над ближайшим преследователем, однако выиграть второе золото кряду не смог. Логинов финишировал третьим, допустив один промах на последнем огневом рубеже.
Выиграл гонку преследования стрелявший точно француз Эмильен Жаклен с результатом 31:15,2. Всего четыре десятых секунды Жаклену уступил норвежец Йоханнес Бе, допустивший два неточных выстрела. Отставание Логинова – +23,9.
Евгений Гараничев финишировал 34-м (+3,33,3 и 3 промаха), Никита Поршнев – 39-м (+3:46,0 и 5 промахов), а Матвей Елисеев – 55-м (+5:35,3 и 7 промахов).
Чемпионат мира. Антхольц (Италия)
Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
Старт
Стрельба
Ход
Финиш
1
Эмильен Жакелен (Франция)
6 (+30,0)
0 (0+0+0+0)
11 (+30,1)
31.15,2
2
Йоханнес Бе (Норвегия)
4 (+23,0)
2 (1+1+0+0)
1 (26.51,3)
+0,4
3
Александр Логинов (Россия)
1 (-7,0)
1 (0+0+0+1)
25 (+55,9)
+23,9
4
Мартен Фуркад (Франция)
3 (+20,0)
2 (0+0+1+1)
14 (+31,9)
+46,3
5
Арнд Пайффер (Германия)
7 (+40,0)
1 (1+0+0+0)
18 (+42,9)
+53,9
6
Тарьей Бе (Норвегия)
5 (+24,0)
2 (1+0+0+1)
20 (+46,7)
+1.12,5
7
Кентен Фийон-Майе (Франция)
2 (+7,0)
6 (4+0+1+1)
3 (+8,9)
+1.25,9
…34
Евгений Гараничев (Россия)
56 (+2.26,0)
3 (0+1+1+1)
22 (+52,1)
+3.33,3
…39
Никита Поршнев (Россия)
21 (+1.22,0)
5 (1+1+1+2)
39 (+1.27,6)
+3.46,0
…55
Матвей Елисеев (Россия)
12 (+1.09,0)
7 (1+2+2+2)
59 (+2.42,4)
+5.35,3
Сборная России после огневых рубежей
1 (лежа)
2 (лежа)
3 (стоя)
4 (стоя)
Логинов
1 (-12,4)
1 (-10,2)
1 (-12,4)
3 (+8,7)
Гараничев
47 (+2.24,1)
45 (+2.47,0)
37 (+3.10,2)
33 (+3.23,5)
Поршнев
26 (+1.37,5)
29 (+2.06,2)
30 (+2.43,2)
38 (+3.31,2)
Елисеев
14 (+1.25,7)
31 (+2.15,3)
43 (+3.17,2)
50 (+4.29,1)
Общий зачет Кубка мира
1. Мартен Фуркад (Франция) - 692
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 622
3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 576
4. Александр Логинов (Россия) - 544
5. Тарьей Бе (Норвегия) - 542
...13. Матвей Елисеев (Россия) - 361
…34. Евгений Гараничев (Россия) - 111