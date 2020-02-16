Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира, у Логинова – бронза - Советский спорт
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16 февраля 2020 17:53БиатлонШарафудинов Виктор

Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира, у Логинова – бронза

Россиянин проиграл победителю 23,9 секунды, допустив один промах.

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве завершилась гонка преследования у мужчин на 12,5 км.

Победитель спринта россиянин Александр Логинов стартовал первым с перевесом в 7 секунд над ближайшим преследователем, однако выиграть второе золото кряду не смог. Логинов финишировал третьим, допустив один промах на последнем огневом рубеже.

Выиграл гонку преследования стрелявший точно француз Эмильен Жаклен с результатом 31:15,2. Всего четыре десятых секунды Жаклену уступил норвежец Йоханнес Бе, допустивший два неточных выстрела. Отставание Логинова – +23,9.

Евгений Гараничев финишировал 34-м (+3,33,3 и 3 промаха), Никита Поршнев – 39-м (+3:46,0 и 5 промахов), а Матвей Елисеев – 55-м (+5:35,3 и 7 промахов).

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Эмильен Жакелен (Франция)

6 (+30,0)

0 (0+0+0+0)

11 (+30,1)

31.15,2

2

Йоханнес Бе (Норвегия)

4 (+23,0)

2 (1+1+0+0)

1 (26.51,3)

+0,4

3

Александр Логинов (Россия)

1 (-7,0)

1 (0+0+0+1)

25 (+55,9)

+23,9

4

Мартен Фуркад (Франция)

3 (+20,0)

2 (0+0+1+1)

14 (+31,9)

+46,3

5

Арнд Пайффер (Германия)

7 (+40,0)

1 (1+0+0+0)

18 (+42,9)

+53,9

6

Тарьей Бе (Норвегия)

5 (+24,0)

2 (1+0+0+1)

20 (+46,7)

+1.12,5

7

Кентен Фийон-Майе (Франция)

2 (+7,0)

6 (4+0+1+1)

3 (+8,9)

+1.25,9

…34

Евгений Гараничев (Россия)

56 (+2.26,0)

3 (0+1+1+1)

22 (+52,1)

+3.33,3

…39

Никита Поршнев (Россия)

21 (+1.22,0)

5 (1+1+1+2)

39 (+1.27,6)

+3.46,0

…55

Матвей Елисеев (Россия)

12 (+1.09,0)

7 (1+2+2+2)

59 (+2.42,4)

+5.35,3

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа)

2 (лежа)

3 (стоя)

4 (стоя)

Логинов

1 (-12,4)

1 (-10,2)

1 (-12,4)

3 (+8,7)

Гараничев

47 (+2.24,1)

45 (+2.47,0)

37 (+3.10,2)

33 (+3.23,5)

Поршнев

26 (+1.37,5)

29 (+2.06,2)

30 (+2.43,2)

38 (+3.31,2)

Елисеев

14 (+1.25,7)

31 (+2.15,3)

43 (+3.17,2)

50 (+4.29,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) - 692

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 622

3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 576

4. Александр Логинов (Россия) - 544

5. Тарьей Бе (Норвегия) - 542

...13. Матвей Елисеев (Россия) - 361

…34. Евгений Гараничев (Россия) - 111

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