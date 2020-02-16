Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира, у Логинова – бронза Россиянин проиграл победителю 23,9 секунды, допустив один промах.

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве завершилась гонка преследования у мужчин на 12,5 км.

Победитель спринта россиянин Александр Логинов стартовал первым с перевесом в 7 секунд над ближайшим преследователем, однако выиграть второе золото кряду не смог. Логинов финишировал третьим, допустив один промах на последнем огневом рубеже.

Выиграл гонку преследования стрелявший точно француз Эмильен Жаклен с результатом 31:15,2. Всего четыре десятых секунды Жаклену уступил норвежец Йоханнес Бе, допустивший два неточных выстрела. Отставание Логинова – +23,9.

Евгений Гараничев финишировал 34-м (+3,33,3 и 3 промаха), Никита Поршнев – 39-м (+3:46,0 и 5 промахов), а Матвей Елисеев – 55-м (+5:35,3 и 7 промахов).

Чемпионат мира. Антхольц (Италия)

Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Эмильен Жакелен (Франция) 6 (+30,0) 0 (0+0+0+0) 11 (+30,1) 31.15,2 2 Йоханнес Бе (Норвегия) 4 (+23,0) 2 (1+1+0+0) 1 (26.51,3) +0,4 3 Александр Логинов (Россия) 1 (-7,0) 1 (0+0+0+1) 25 (+55,9) +23,9 4 Мартен Фуркад (Франция) 3 (+20,0) 2 (0+0+1+1) 14 (+31,9) +46,3 5 Арнд Пайффер (Германия) 7 (+40,0) 1 (1+0+0+0) 18 (+42,9) +53,9 6 Тарьей Бе (Норвегия) 5 (+24,0) 2 (1+0+0+1) 20 (+46,7) +1.12,5 7 Кентен Фийон-Майе (Франция) 2 (+7,0) 6 (4+0+1+1) 3 (+8,9) +1.25,9 …34 Евгений Гараничев (Россия) 56 (+2.26,0) 3 (0+1+1+1) 22 (+52,1) +3.33,3 …39 Никита Поршнев (Россия) 21 (+1.22,0) 5 (1+1+1+2) 39 (+1.27,6) +3.46,0 …55 Матвей Елисеев (Россия) 12 (+1.09,0) 7 (1+2+2+2) 59 (+2.42,4) +5.35,3

Сборная России после огневых рубежей

1 (лежа) 2 (лежа) 3 (стоя) 4 (стоя) Логинов 1 (-12,4) 1 (-10,2) 1 (-12,4) 3 (+8,7) Гараничев 47 (+2.24,1) 45 (+2.47,0) 37 (+3.10,2) 33 (+3.23,5) Поршнев 26 (+1.37,5) 29 (+2.06,2) 30 (+2.43,2) 38 (+3.31,2) Елисеев 14 (+1.25,7) 31 (+2.15,3) 43 (+3.17,2) 50 (+4.29,1)

Общий зачет Кубка мира

1. Мартен Фуркад (Франция) - 692

2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 622

3. Йоханнес Бе (Норвегия) - 576

4. Александр Логинов (Россия) - 544

5. Тарьей Бе (Норвегия) - 542

...13. Матвей Елисеев (Россия) - 361

…34. Евгений Гараничев (Россия) - 111