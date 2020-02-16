Анатолий Хованцев: Не думаю, что Логинов принимал эритропоэтин по своей воле Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев убежден, что биатлонист Александр Логинов не по своей воле принимал запрещенный препарат эритропоэтин.

- Я думаю, что это была не его инициатива , это вопрос к тренерскому штабу, который в то время работал. Если тренеры не знали, что человек делает какие-то вещи, то это большой вопрос. Это вопрос и к врачам, которые работали с командой, потому что самому этого сделать невозможно, - цитирует Хованцева ТАСС.

В минувшую субботу Логинов в субботу завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции припомнили россиянину дисквалификацию за применение ЭПО.

Напомним, что 10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.