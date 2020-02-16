Олег Матыцин: Я очень рад успеху Логинова на чемпионате мира Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что рад успешному выступлению российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира в Италии.

- Я очень рад этому успеху. Очень сложному и на фоне, скажем так, не совсем справедливого отношения к нашим спортсменам. Это вдвойне приятно, и мы вдвойне гордимся такими успехами, - приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, что в субботу Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а в воскресенье стал третьим в гонке преследования.