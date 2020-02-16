Александр Логинов: Гонка была чуть труднее, чем спринт Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце.

- Гонка была чуть труднее, чем спринт. Все шло по плану до 18-го выстрела. Тем не менее очень рад сегодняшней бронзе. Завоевал вторую медаль чемпионата мира, надеюсь, моя форма будет дальше только улучшаться или, по крайней мере, оставаться на хорошем уровне, - приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Напомним, что в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) на последнем огневом рубеже Логинов допустил промах и пропустил вперед француза Эмильена Жаклена и норвежца Йоханнеса Бе.