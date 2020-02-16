Дмитрий Губерниев: Никто не смотрит «Первый канал», все слушают меня Популярный комментатор написал комментарий к посту Антона Шипулина в инстаграме.

Олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин во время гонки преследования на чемпионате мира по биатлону опубликовал на своей странице фрагмент трансляции «Первого канала» в поддержку Александра Логинова.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев эту публикацию прокомментировал таким образом:

«Никто не смотрит Первый канал, все слушают меня».

Логинов в гонке преследования завоевал бронзу. Вчера 15 февраля россиянин выиграл спринт.

Чемпионат мира в итальянском Антхольце-Антерсельве продлится до 23 февраля.