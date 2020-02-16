Дмитрий Ярошенко: Соперники Логинова начали истерить и перестали справляться с эмоциями Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова, завоевавшего две медали на чемпионате мира в Италии.

- Это колоссальное давление, видеть эти лица прокисшие лица. Но Саша не меньшее давление оказывает своими результатами на этих людей, которые позволяют такие некорректные высказывания в адрес человека, который уже понес наказание. Они начали истерить, перестали справляться с эмоциями. А Саше помогает семья, близкие, родные и тренеры, - приводит слова Ярошенко «РИА Новости».

Напомним, что в субботу Логинов завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции припомнили россиянину дисквалификацию за применение ЭПО.