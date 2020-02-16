Дмитрий Ярошенко: Соперники Логинова начали истерить и перестали справляться с эмоциями

- Это колоссальное давление, видеть эти лица прокисшие лица. Но Саша не меньшее давление оказывает своими результатами на этих людей, которые позволяют такие некорректные высказывания в адрес человека, который уже понес наказание. Они начали истерить, перестали справляться с эмоциями. А Саше помогает семья, близкие, родные и тренеры, - приводит слова Ярошенко «РИА Новости».
Напомним, что в субботу Логинов завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции припомнили россиянину дисквалификацию за применение ЭПО.
Рейтинг российских бойцов ММА. Шлеменко выше Исмаилова, Минаков ниже Емельяненко «Советский спорт» представляет рейтинг российских бойцов ММА на основе информации портала Fightmatrix. 31.01.2020 16:00 ММА Ващенко Сергей «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Панарин, Бучневич и Георгиев тащат «Рейнджерс» в плей-офф (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 15.02.2020 07:30 Хоккей Трофименко Кирилл Олег Борисов: Мне уже стыдно за свои поражения Экс-претендент на титул чемпиона ACB Олег Борисовназвал причины поражений Абдулу-Рахману Дудаеву и Франсиско де Лиме, а также оценил перспективы в UFC Петра Яна и Забита Магомедшарипова. 15.02.2020 12:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Нет в русском футболе рынка… Почему клубы против спонсора? Реплика Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемической реплике касается горячей темы последних дней. 15.02.2020 14:00 Футбол Яременко Николай «Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав Овечкин замахнулся на антирекорд Михайлова? После безумной шумихи заокеанской прессы, устроенной вокруг рядовой для такой глыбы, как Овечкин, отметки 700, наш славный снайпер, как я и опасался, притормозил под прессом ожиданий. Матч с «Аризоной» (1:3) стал уже четвертым сухим для капитана «Вашингтона». 16.02.2020 14:30 Хоккей Славин Виталий Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Знал бы прикуп… Как Кокорину не потеряться в новой команде Разбираемся, сможет ли опальный форвард «Зенита», прибыв с корабля на бал, стать спасителем «Сочи», застрявшего на дне турнирной таблицы РПЛ. 14.02.2020 13:00 Футбол Мощенко Захар На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай