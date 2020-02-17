Дмитрий Губерниев: Проблема Логинова в том, что он должен знать английский - Советский спорт
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17 февраля 2020 10:45БиатлонКорегин Владислав

Дмитрий Губерниев: Проблема Логинова в том, что он должен знать английский

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира.

– Это результат точечной работы всей России и всего российского биатлона. Не может такого быть, что один допингист и едет, и всех посылает подальше. Они сказали, что пора идти туда, где за тучами реет гора, – цитирует Губерниева News.ru.

Также он считает, что Логинову необходимо изучить английский язык: «Проблема Александра в том, что он должен знать английский. Он должен знать God David. Иначе без этого у него нет никаких шансов. Логинову нужно выучить слова, с которыми он будет пересекать финишную линию. Пусть он научит их российскому флагу и гимну. Пусть он будет свободным и не задает нам вопросов».

Напомним, что в 15 февраля Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а на следующий день стал третьим в гонке преследования.

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