Александр Касперович: Логинов не слишком легко сходится с людьми

– У него есть достаточно узкий круг друзей, хотя могу сказать, что Саша не слишком легко сходится с людьми – такой характер. Ему требуется время, чтобы приблизить к себе человека. Но, в принципе, он всегда достаточно общителен в коллективе, – заявил тренер в интервью RT.
Напомним, что 15 февраля Логинов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира, проходящем в Антерсельве (Италия). На следующий день он стал третьим в гонке преследования.
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