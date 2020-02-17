Александр Касперович: Логинов постоянно подает пример для других - Советский спорт
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17 февраля 2020 14:52БиатлонКорегин Владислав

Александр Касперович: Логинов постоянно подает пример для других

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова уверен, что остальным спортсменам необходимо ставить в пример его подопечного в плане отношения к своей работе.

– Саша постоянно подает пример другим, вот только беда в том, что этим примером они не пользуются, не подхватывают его. Мы, например, всегда и везде делаем утреннюю зарядку, никогда ее не пропускаем и относимся к ней как к первой тренировке: это и настрой на целый день, и пробуждение организма, и отчасти показатель, в каком состоянии спортсмен находится в данный момент. То есть я уже утром могу понять, не нужно ли внести коррективы в основную тренировочную работу дня, – цитирует Касперовича RT.

Напомним, что 15 февраля Логинов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира, проходящем в Антерсельве (Италия). На следующий день он стал третьим в гонке преследования.

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