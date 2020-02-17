Александр Касперович: Поршнев, Халили и Стрельцов станут лидерами команды в будущем

– У нас есть очень способные ребята – тот же Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Карим Халили, которые должны в ближайшем будущем, как мне кажется, перейти в категорию лидеров команды. Логинов, безусловно, сильнейший, но он уже давно идет своим путем, – цитирует Касперовича RT.
Напомним, что 15 февраля Логинов завоевал золотую медаль в спринте на чемпионате мира, проходящем в Антерсельве (Италия). На следующий день он стал третьим в гонке преследования.
Что касается остальных россиян, то в спринте лучший результат показал Матвей Елисеев, финишировавший 12-м. Поршнев закончил на 21-й позиции. В гонке преследования все, кроме Логинова, оказались вне топ-30.
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