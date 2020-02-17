Александр Тихонов: Честно сказал Хованцеву, что он взялся на за свое дело Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов не считает золотую и бронзовую медали Александра Логинова на чемпионате мира оправданием для работы Союза биатлонистов России и тренерского штаба в этом сезоне.

– Глядя на то, как выглядит Елисеев, могу сказать, что он не должен проигрывать ни Саше Логинову, ни другим лидерам. Он способен бороться за тройку, а не стоять. Если тренерский состав считает, что они правы, то это большое заблуждение. Они абсолютно ничего не хотят воспринимать. Я честно сказал Хованцеву: «Толя, ты взялся не за свое дело» – цитирует Тихонова News.ru.

Отметим, что благодаря золоту Логинова в спринте сборной России удалось прервать свой антирекорд. До этого команда имела серию из 28 гонок без медалей на этапах Кубка мира, что является худшим результатом в истории. Последний раз призовые места были завоеваны 14 декабря прошлого года. Тогда Логинов выиграл серебряную медаль в гонке преследования на этапе в австрийском Хохфильцене.