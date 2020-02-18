Маргарита Пахноцкая – о критике Логинова со стороны норвежцев: Репутация пока такая - Советский спорт
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18 февраля 2020 12:23Биатлон

Маргарита Пахноцкая – о критике Логинова со стороны норвежцев: Репутация пока такая

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая выступила против попыток пристыдить норвежцев за критику российского биатлониста Александра Логинова тем, что они сами «не совсем чисты».

- Логинов был пойман на допинге. Он находился под дисквалификацией, она закончилась, и теперь он выступает. Когда спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет, там одна помазала губы гормональной мазью от простуды, другая – тоже каким-то кремом. Это можно определить как халатность, а не намеренный допинг.

То, на чем попался Логинов, это только инъекции. То есть представить ситуацию, что он случайно съел с пищевой добавкой или отравился латиноамериканским мясом, невозможно. Не думаю, что такие истерики справедливы, - думаю, они во многом подогреваются средствами массовой информации. Но то, что человек нарушил правила, нарушил закон – он, правда, уже понес за это ответственность, но, тем не менее – надо быть готовым, что репутация пока такая. Ее можно исправить, главное это не усугублять, - рассказала Пахноцкая в эфире НСН.

В минувшую субботу Логинов завоевал первую в карьере золотую медаль чемпионата мира, став первым в спринте. После гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции припомнили россиянину дисквалификацию за применение ЭПО.

Напомним, что 10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.

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