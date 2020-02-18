Халили может выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира Соревнования проходят с 13 по 23 февраля в Антерсельве (Италия).

Тренерский штаб сборной России по биатлону рассматривает возможность участия Карима Халили в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антерсельве. Об этом сообщает News.ru.

Напомним, что гонка состоится 19 февраля. Помимо Халили выйдет вместе Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Эдуардом Латыповым. Матвей Елисеев, по всей вероятности, пропустит данные соревнования.

Отметим, что 2 февраля Халили стал серебряным призером юношеского чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде. Россиянин финишировал со вторым результатом, уступив лишь немцу Данило Райтмюллеру. После чего 15 февраля он выступил на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло, где выиграл серебро в спринте.