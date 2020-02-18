Стал известен состав мужской сборной России на индивидуальную гонку на чемпионате мира Соревнования проходят с 13 по 23 февраля в Антерсельве (Италия).

Тренерский штаб сборной России определился с участниками индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антерсельве. Как сообщил ТАСС старший тренер команды Сергей Белозеров, в соревновании примут участие Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Евгений Гараничев.

Ранее сообщалось, что в гонке может принять вернувшийся с Кубка IBU Карим Халили, однако выбор был сделал в пользу Поршнева.

Напомним, что индивидуальная гонка состоится 19 февраля в 16.15 по московскому времени.