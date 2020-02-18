Белорусский журналист Васильев: Российская пресса должна воевать с Фуркадом и норвежцами Российский чемпион Логинов подвергался критики со стороны зарубежных коллег.

Известный белорусский обозреватель биатлона Руслан Васильев считает, что российские журналисты должны действовать более агрессивно в отношении Мартена Фуркада и норвежских биатлонистов, которые постоянно жестко критикуют Александра Логинова.

«Ваши журналисты пытаются договориться и помириться, когда надо воевать и действовать столь же агрессивно в отношении Фуркада, норвежцев и кого угодно и поднимать тему терапевтических исключений. Она должна муссироваться постоянно», – заявил Васильев в интервью News.ru.

Российский биатлонист Логинов завоевал уже две медали на чемпионате мира в итальянском Антхольце-Антерсельве, выиграв спринт и заняв третье место в гонке преследования.