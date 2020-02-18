Штаб сборной России выбрал состав на женскую эстафету на ЧМ Гонка состоится 22 февраля.

В субботней женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве за сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых. Об этом в интервью ТАСС сообщил старший тренер женской национальной команды Виталий Норицын.

В числе запасных Ульяна Кайшева и Анастасия Поршнева, выступавшие на этапе Кубка IBU в Италии.

«Кайшева и Поршнева в числе запасных и готовятся к чемпионату Европы. Если ничего не случится, в эстафетной гонке выступят девочки, которые здесь уже стартовали», – отметил Норицын.