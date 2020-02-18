Екатерина Юрлова-Перхт: В стрельбе стоя не могу найти себя до конца Россиянка прокомментировала 13-й результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

Сегодня победительницей индивидуальной гонки на 15 км стала итальянка Доротея Вирер. Из российских биатлонисток лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, заняв 13-е место в итоговом протоколе с отставанием 2 минуты и 7,1 секунды и тремя промахами.

Свое выступление Юрлова-Перхт прокомментировал в эфире телеканала «Матч ТВ»:

«Очень настраивалась на гонку, понимала, что с моим нынешним ходом можно показать результат. Лежа все получилось, но в стрельбе стоя, к сожалению, пока не могу найти себя до конца.

Понимала, что надо бороться до конца. Даже когда никто не мажет, у меня нет такого: плохо стрельнул – все, пошел пешком.

Здесь не самая тяжелая трасса, но высота действует на организм. Порой на рубеже просто не чувствуешь, как срабатывают мышцы. Пытаешься плавно обработать спуск, а получается какой-то дерг».

Завтра 19 февраля на чемпионате мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве состоится индивидуальная гонка у мужчин на 20 км.