Лариса Куклина: Тренеры не отвечают за то, что у нас в головах творится Российская биатлонистка показала 23-й результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

Итальянка Доротея Вирер выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на 15 км. Лучшая из российской сборной Екатерина Юрлова-Перхт показала 13-й результат, а Лариса Куклина оказалась 23-й в итоговом протокол с отставанием от чемпионки в 3 минуты и 13,1 секунды, допустив четыре промаха

«Расстроена, конечно, – заявила Куклина в интервью для телеканала «Матч ТВ». – От большого желания показать результат так получилось, что ли. Совсем не такого ожидала. Далеко не в своем ритме сработала.

А чего нас утешать, если это наша проблема? Тренеры же не могут за нас функционально ответить, или за то, что у нас в головах творится – это знает только сам спортсмен, тренер здесь ни при чем.

Что касается функционального состояния, то команда в хорошем состоянии. Мы можем бороться с лидерами ходом. Все в наших руках было, стреляй ноль – будешь в тройке. Даже с тем ходом, который мы сейчас показываем. Все можно было сделать. Но, видимо, мы сами что-то сделали не так. Я понимала, что я могу показать результат в индивидуальной гонке, это моя гонка. Но, увы, не смогла.

Не скажу, что мне здесь тяжело. Я люблю высотные этапы, мне нравятся горы, я люблю бегать в горах, я чувствую себя здесь лучше, чем внизу. Но куда делась стрельба, что с ней произошло здесь на высоте? Либо это сказывается подход и сама высота, либо проблемы в нашей голове. Другой причины я не вижу».

Завтра 19 февраля на чемпионате мира по биатлону в Антхольце-Антерсельве состоится индивидуальная гонка у мужчин на 20 км.